В Псковской школе-интернате открыли «Парту Героя»

16:07, 20 февраля 2024, ПАИ

В Псковской школе-интернате открыли «Парту Героя» в честь выпускника учебного заведения, военнослужащего 76-й дивизии Максима Тулупова, передаёт корреспондент ПАИ.

Максим Тулупов добровольно пошёл на военную службу, служил стрелком-гранатометчиком в 237-м гвардейском десантно-штурмовом Торуньском Краснознаменном полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. За год службы он выполнил множество боевых заданий. При выполнении одного из них был ранен 10 марта 2023 года и вернулся в строй после выздоровления. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Погиб 24 сентября 2023 года под селом Работино в Запорожской области.

Все присутствующие почтили память героя минутой молчания. Также хор из учеников школы-интерната исполнил песню «Помните».

«Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за данной партой получают ученики школы, имеющие успехи в учёбе, а также за активное участие в различных мероприятиях. Почётное право первыми сесть за «Парту Героя» предоставили ученикам 3 класса Виктории Грешихиной и Артему Егорову.