На концерт в поддержку военнослужащих СВО приглашают профсоюзы
Профсоюзы приглашают псковичей и гостей нашего города на концерт в поддержку участников СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Вместе с вами мы хотим поздравить наших воинов, их семьи с профессиональным праздником, Днём защитника Отечества, и собрать средства на инструменты и оборудование, в которых сейчас есть необходимость. Наше дело правое! Мы победим!» – пригласил председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.
Концерт состоится 22 февраля в 14:30 в Большом зале Дома профсоюзов в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 февраля 2024
Театрализованная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для белгородских школьников в Печорах
16 февраля 2024
В Печорах пройдут мероприятия в рамках федерального проекта «Классика: история и современность»