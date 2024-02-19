На концерт в поддержку военнослужащих СВО приглашают профсоюзы

16:55, 20 февраля 2024, ПАИ

Профсоюзы приглашают псковичей и гостей нашего города на концерт в поддержку участников СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Вместе с вами мы хотим поздравить наших воинов, их семьи с профессиональным праздником, Днём защитника Отечества, и собрать средства на инструменты и оборудование, в которых сейчас есть необходимость. Наше дело правое! Мы победим!» – пригласил председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.

Концерт состоится 22 февраля в 14:30 в Большом зале Дома профсоюзов в Пскове.