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Общество

Более пяти тысяч случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

В Псковской области зарегистрирован 5101 случай ОРВИ с 12 по 18 февраля, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Более пяти тысяч случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю. Фото: ПАИ

Всего в Пскове выявлено 2567 заболевших ОРВИ, что составляет 50,3% от общего числа выявленных случаев по региону.

Отметим, с 5 по 11 февраля было 5173 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 88,01 на 10 тысяч населения. В Пскове зарегистрировано 2454 случая ОРВИ. Таким образом, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1,4%, а в Пскове выросла – на 4,6%.

За прошедшую неделю также выявлено 18 случаев гриппа. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 64,3%.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыты: одна школа, два дошкольных учреждения; закрыто 34 класса в 21 средней школе, девять групп в четырёх дошкольных учреждениях, одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.

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