Более пяти тысяч случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
В Псковской области зарегистрирован 5101 случай ОРВИ с 12 по 18 февраля, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Всего в Пскове выявлено 2567 заболевших ОРВИ, что составляет 50,3% от общего числа выявленных случаев по региону.
Отметим, с 5 по 11 февраля было 5173 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 88,01 на 10 тысяч населения. В Пскове зарегистрировано 2454 случая ОРВИ. Таким образом, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1,4%, а в Пскове выросла – на 4,6%.
За прошедшую неделю также выявлено 18 случаев гриппа. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 64,3%.
В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыты: одна школа, два дошкольных учреждения; закрыто 34 класса в 21 средней школе, девять групп в четырёх дошкольных учреждениях, одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.
В Псковской области рассматриваются жалобы на ненадлежащую уборку снега и противогололёдную обработку