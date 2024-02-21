Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пять пожаров ликвидировано псковскими пожарными за минувшие сутки

Пожарными подразделениями ликвидировано пять пожаров на территории Псковской области 20 февраля. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото с пожара жилого дома в Стругах Красных 20 февраля. Фото: ПАИ

20 февраля в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в квартире на первом этаже на улице Ижорского Батальона огнём повреждены диван и стена. Предварительной причиной возгорания, возможно, стало короткое замыкание электропроводки. Спасена квартира.

Кроме того, в этот же день рано утром на улице Жалиса в Новосокольниках сгорела холодильная установка, огнём повреждён деревянный прилавок. Аварийный режим работы холодильной установки мог послужить причиной пожара, считают эксперты.

В деревне Хотицы Псковского района легковой автомобиль Mercedes-Benz Е-200 1998 года выпуска был охвачен огнём, повреждён моторный отсек. Причиной возгорания называется короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Жилой дом сгорел вечером 20 февраля около 21:00 на улице Победы в Стругах Красных. Возможной причиной возгорания стала неисправность прибора печного отопления в квартире. Пожарные смогли спасти человека, а также шесть хозяйственных построек.

В 21:01 в жилом доме в деревне Камно Псковского района огнём повреждена комната по всей площади, жилой дом закопчен по всей площади. Аварийный режим работы электросети мог послужить причиной пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 февраля 2024

Концерт в честь флага Псковской области прошёл в Родине
21 февраля 2024

Пять пожаров ликвидировано псковскими пожарными за минувшие сутки
21 февраля 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Великолукском районе
21 февраля 2024

Канализационные и водопроводные колодцы ремонтируют в Пскове
20 февраля 2024

Военный учебный центр ПсковГУ начнёт обучение офицеров запаса медицинской службы
20 февраля 2024

В Псковской области рассматриваются жалобы на ненадлежащую уборку снега и противогололёдную обработку
20 февраля 2024

Псковские юнармейцы передали участникам СВО письма к Дню защитника Отечества
20 февраля 2024

Фотовыставка «Пример мужества под Псковским флагом» открылась в Пустошке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...