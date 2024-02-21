Пять пожаров ликвидировано псковскими пожарными за минувшие сутки

10:38, 21 февраля 2024, ПАИ

Пожарными подразделениями ликвидировано пять пожаров на территории Псковской области 20 февраля. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

20 февраля в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в квартире на первом этаже на улице Ижорского Батальона огнём повреждены диван и стена. Предварительной причиной возгорания, возможно, стало короткое замыкание электропроводки. Спасена квартира.

Кроме того, в этот же день рано утром на улице Жалиса в Новосокольниках сгорела холодильная установка, огнём повреждён деревянный прилавок. Аварийный режим работы холодильной установки мог послужить причиной пожара, считают эксперты.

В деревне Хотицы Псковского района легковой автомобиль Mercedes-Benz Е-200 1998 года выпуска был охвачен огнём, повреждён моторный отсек. Причиной возгорания называется короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Жилой дом сгорел вечером 20 февраля около 21:00 на улице Победы в Стругах Красных. Возможной причиной возгорания стала неисправность прибора печного отопления в квартире. Пожарные смогли спасти человека, а также шесть хозяйственных построек.

В 21:01 в жилом доме в деревне Камно Псковского района огнём повреждена комната по всей площади, жилой дом закопчен по всей площади. Аварийный режим работы электросети мог послужить причиной пожара.