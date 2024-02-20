Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Стругах Красных
Жилой дом загорелся на улице Победы в Стругах Красных, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Была угроза распространения огня на соседние дома. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Хозяйку дома эвакуировали и госпитализировали.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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