Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Стругах Красных

22:02, 20 февраля 2024, ПАИ

Жилой дом загорелся на улице Победы в Стругах Красных, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Была угроза распространения огня на соседние дома. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Хозяйку дома эвакуировали и госпитализировали.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.