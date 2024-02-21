Концерт в честь флага Псковской области прошёл в Родине

11:00, 21 февраля 2024, ПАИ

Концерт «Потягнём за Отечество», приуроченный ко Дню флага Псковской области, прошёл в Родинском доме культуры. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

Торжественное мероприятие открыла глава Псковского района Наталья Фёдорова. Флаг – это предмет гордости за малую родину, отметила она. Кроме того, она пожелала присутствующим любви, счастья, мира и согласия, здоровья и успехов.

На концерте выступили артисты Псковского районного центра культуры, народный коллектив «Уграда», Велейский семейный фольклорный ансамбль «Поозёрье», детский хореографический ансамбль «Бусинки» Детской школы искусств Пскова и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ранее сообщалось, что в Пустошке состоялось открытие фотовыставки «Пример мужества под Псковским флагом».