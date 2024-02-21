Совфед одобрил закон о самозапрете для россиян на кредитование

13:40, 21 февраля 2024, ПАИ

Совет Федерации одобрил закон о праве россиян установить запрет на заключение договоров потребительского займа (кредита) с кредитными и микрофинансовыми организациями. Об этом пишет ТАСС.

Закон разработан, чтобы не допустить мошеннического получения кредитов, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит деньги и раскрывает свои бансковские данные, которые позволяют злоумышленникам завладеть деньгами.

При этом, самозапрет на кредитование не распространяется на ипотеку, автокредиты, а также образовательные кредиты в рамках государственной поддержки.

Чтобы установить или снять запрет нужно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или портал «Госуслуг».

Напомним, что 17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов.

Ранее также сообщалось, что законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей.