Эксурсоводы Пскова и городская админинстрация обсудили перспективы развития туриндустрии

17:29, 21 февраля 2024, ПАИ

Традиционная встреча с экскурсоводами Пскова состоялась на площадке Центра туризма и творческих индустрий в Пскове сегодня, 21 февраля. Мероприятие приурочено ко Дню экскурсовода, который отмечается в России в этот день, передаёт корреспондент ПАИ.

В встрече участвовали экскурсоводы города, сотрудники туристических компаний, представители администрации Пскова. В рамках встречи состоялось награждение благодарностями работников турсферы от имени главы города Бориса Елкина. Экскурсоводов поздравили первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова и председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь.

«Сегодня хочу поздравить как уже проверенных, долголетних экскурсоводов, так и молодых специалистов. Мы благодарим наших экскурсоводов и поздравляем их с Международным днем экскурсовода. Мы благодарим, что они были с нами. И вместе хотим обсудить, какой сейчас запрос у туристов, какова роль экскурсовода сейчас, чем может город помочь, какие интересные проекты есть у вас. Официальная, но очень теплая традиционная встреча с экскурсоводами», – сказала в начале разговора Кристина Кобызь.

За чашкой чая были подняты темы развития туристической инфраструктуры, нехватки парковок, туалетов, создание гостиниц.