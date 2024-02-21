Уникальный автопробег, полевая каша и пешее шествие: Иван Белугин рассказал, как в Локнянском районе отметят подвиг Матросова

16:32, 21 февраля 2024, ПАИ

Как в Локнянском муниципальном округе отпразднуют 100-летие со дня рождения и 81-ю годовщину подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Старт мероприятиям даст автопробег «Потягнем за Отечество». 22 февраля его участники соберутся в 9:30 на площади Ленина в Локне. «Волонтёры перед стартом автопробега раздадут копии Знамени Победы, флаги муниципалитета, флаги Псковской области, флаги Российского военно-исторического общества. Также мы сделали специальный флаг с изображением Александра Матросова с надписью «Потягнем за Отечество», – рассказал Иван Белугин.

По его словам, в мероприятии примут участие порядка 30 автомобилей. После сбора, в 10:00, колонна начнёт двигаться в сторону деревни Чернушки. Прибыв туда, участники выстроятся в пешее шествие и пройдут до места, где 27 февраля 1943 года Александр Матросов совершил бессмертный подвиг.

Там же в 12:00 начнётся митинг. Кроме того, здесь же будет организована работа полевой кухни – желающие смогут попробовать солдатскую кашу. Также военно-исторический музей-заповедник организует выставку оружия.

«В этот же день стартует региональный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Матросова. Он предварительно уже собрал 170 участников – у нас такого не было давно. Причём приедут к нам участники не только из Псковской области, но и из других регионов России», – подчеркнул Иван Белугин.

22 февраля пройдут предварительные бои, а на 14:00 23 числа запланировано торжественное открытие турнира.

Весь цикл мероприятий завершится 26 февраля. В Локне в 10:00 состоится памятный митинг. Такие же мероприятия запланированы и в деревнях округа. Также в 14:00 в Локнянском культурно-досуговом центре пройдёт открытый районный патриотический конкурс «К подвигу Героя сердцем прикоснись».

Все мероприятия в муниципалитете проходят при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, подчеркнул Иван Белугин.

Напомним, во время Великой Отечественной войны, 27 февраля 1943 года, Александр Матросов под деревней Чернушки совершил бессмертный подвиг. 19-летний советский солдат, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей и помешал наступлению немцев. За подвиг Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.