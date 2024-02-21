Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Семья моя – моё богатство»

17:38, 21 февраля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в областном фотоконкурсе «Семья моя – моё богатство». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители, достигшие 18 лет, а также фотоклубы. Конкурс представлен девятью тематиками, которые связаны с семейными мероприятиями, отношениями бабушек и дедушек с внуками, семейными традициями, свадебными моментами, а также семейными традициями и обычаями народов России.

Фотографии и заявка принимаются до 1 июня 2024 года. Их можно выслать на электронный адрес staSO@yandex.ru, а 8 июля, в День семьи, любви и верности, пройдёт открытие выставки в Псковском областном центре народного творчества.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Псковского областного центра народного творчества.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Организаторами конкурса являются комитет по культуре Псковской области и Псковский областной центр народного творчества.