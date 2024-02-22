Псковский завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке вакансий
Специалисты департамента управления персоналом завода «Титан-Полимер» приняли участие в специализированной ярмарке вакантных рабочих мест, которая прошла на площадке Центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району 21 февраля. Горожане и жители Псковского района смогли не только получить информацию о наличии вакантных должностей на предприятии, но и подробно узнать об условиях труда.
«Участие в ярмарке вакансий – удобный способ поиска работы для жителей Псковской области и в то же время для работодателя – это хорошая возможность подбора сотрудников. Удобен и формат общения. В беседе с соискателем мы отвечаем на все интересующие его вопросы», – рассказала специалист по кадровому подбору и развитию департамента управления персоналом ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Александра Демидова.
Она добавила, что сейчас на предприятие требуются работники на производство БОПЭТ-пленки и те, кто имеет инженерно-технические специальности. «Сотрудникам мы гарантируем все социальные гарантии, достойную заработную плату, доставку к месту работы, обучение и переобучение за счет предприятия», – пояснила Александра Демидова.
Специалист также отметила, что предприятие предлагает вакансии и для соискателей без специального образования. При этом обучение проводится на месте, и через 2-3 месяца молодому специалисту выдается удостоверение о получении новой профессии. Кроме того, студенты могут пройти на «Титан-Полимере» производственную практику.
В рамках ярмарки вакансий в Центре занятости населения по Пскову и Псковскому району также была проведена профориентация студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования.
«Такие мероприятия очень нужны и полезны для студентов – завтрашних выпускников, которые вступают в трудовую жизнь. Ярмарка вакансий, прямой диалог с работодателем – это возможность выбрать вариант под свою специальность, по которой они могли бы трудоустроиться», – подчеркнула преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Юлия Иванова.
Всего в ярмарке вакансий участвовали и предлагали трудоустройство 14 представителей промышленности региона. В частности, выпускники учебных заведений смогли выбрать из 50 вакансий и задать все интересующие их вопросы специалистам. Помимо информации о вакансиях, на ярмарке можно было узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.
Отметим, что завод «Титан-Полимер», который входит в группу компаний «Титан», – это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ)-плёнок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. В этом году предприятие отмечает шесть лет со дня основания.
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