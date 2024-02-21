Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО

Глава Усвятского района Дмитрий Петров вместе с координатором фонда «Защитники Отечества» и председателем Усвятского отделения общественной организации «Союз женщин России» встретился с семьями участников СВО накануне Дня защитника Отечества, сообщает газета «Новая жизнь».

  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
    Фото: газета «Новая жизнь»

Дмитрий Петров поблагодарил женщин за самоотверженность и невероятную силу духа, а также отметил, что их мужья – настоящие герои.

Участники встречи обсудили планы дальнейшего взаимодействия и актуальные меры поддержки бойцов СВО и их семей. «Очень важно оказывать моральную поддержку семьям участникам СВО, чтобы они не оставались наедине со своими переживаниями. Ведь если дома всё будет хорошо, то и на сердце у наших бойцов будет легче», – сказала одна из участниц встречи.

В ходе мероприятия для детей и взрослых провели мастер-классы по изготовлению мыла, окопных свечей и маскировочных сетей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 февраля 2024

Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО
21 февраля 2024

«Парту Героя» открыли во Владимирской средней школе в Стругах Красных
21 февраля 2024

Около 80 общественных территорий Псковской области примут участие в голосовании проекта ФКГС
21 февраля 2024

«Диалог с Героем» прошел в гуманитарном лицее Пскова
21 февраля 2024

Новая выставка открылась в Музее истории Невеля
21 февраля 2024

Мастер-класс по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях проводят в региональном избирательном штабе Путина в Пскове
21 февраля 2024

195 тысяч сделок в сфере недвижимости заключили в Псковской области за год
21 февраля 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках 22 февраля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...