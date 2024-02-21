Глава Усвятского района Дмитрий Петров встретился с семьями участников СВО

20:47, 21 февраля 2024, ПАИ

Глава Усвятского района Дмитрий Петров вместе с координатором фонда «Защитники Отечества» и председателем Усвятского отделения общественной организации «Союз женщин России» встретился с семьями участников СВО накануне Дня защитника Отечества, сообщает газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»















Дмитрий Петров поблагодарил женщин за самоотверженность и невероятную силу духа, а также отметил, что их мужья – настоящие герои.

Участники встречи обсудили планы дальнейшего взаимодействия и актуальные меры поддержки бойцов СВО и их семей. «Очень важно оказывать моральную поддержку семьям участникам СВО, чтобы они не оставались наедине со своими переживаниями. Ведь если дома всё будет хорошо, то и на сердце у наших бойцов будет легче», – сказала одна из участниц встречи.

В ходе мероприятия для детей и взрослых провели мастер-классы по изготовлению мыла, окопных свечей и маскировочных сетей.