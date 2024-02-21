Концерт «Золотой век русского романса» состоялся в детской музыкальной школе в Пскове
Концерт «Золотой век русского романса» состоялся в детской музыкальной школе № 1 имени Римского-Корсакова в Пскове в рамках федерального проекта «Классика: история и современность», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Полина Шамаева и Даниил Чернецов в фортепианном сопровождении Сергея Семёнова исполнили романсы Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Георгия Свиридова и других великих композиторов.
В комитете отметили, что концерт особенно значим тем, что он приурочен к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. «Талантливые исполнители смогли передать всю глубину и красоту русского романса, погрузив зрителей в атмосферу любви, тоски и веселья», – говорится в сообщении.
Напомним, первый этап проекта «Классика: история и современность» стартовал в Псковской области 19 февраля. Он запланирован к проведению в Псковской, Московской, Калининградской, Тульской областях и Республике Марий Эл. Заключительный гала-концерт участников проекта пройдёт в Москве.
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Концерт «Золотой век русского романса» состоялся в детской музыкальной школе в Пскове
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