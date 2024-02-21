Псковича осудили за 23 мелкие кражи из магазинов

22:01, 21 февраля 2024, ПАИ

Псковича осудили за 23 мелкие кражи из магазинов, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что с июля по октябрь 2023 года мужчина совершил ряд мелких хищений из магазинов Пскова. Чаще всего он крал сливочное масло. Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 20 тысяч рублей.

Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.