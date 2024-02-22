Открытый блицтурнир, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в Пскове
Открытый турнир по блицу, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в псковском Ледовом дворце 23 февраля. Об этом сообщается в группе школы шахмат «Бригантина» в соцсети «ВКонтакте».
Контроль времени состязаний составит три минуты и две секунды добавления на каждый ход. Участники посоревнуются по швейцарской системе в 11 туров.
Призёров в общем зачёте, а также призёров среди шахматистов Псковского района наградят медалями и грамотами.
На данный момент на соревнования зарегистрировалось десять участников.
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