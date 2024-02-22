Подведены итоги чемпионата Пскова по баскетболу
Подведены итоги чемпионата Пскова по баскетболу, который проходил с 20 января по 18 февраля в зале спортшколы «Барс». Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.
Первое место среди мужчин с большим отрывом завоевала команда «Абсолютное Динамо». На второй строчке расположилась команда «Дно». Замкнул тройку лидеров «Политехник». В соревнованиях приняли участие 12 команд.
В финале женского зачёта «Псковитянка» обыграла «Локню» со счётом 77:53 и стала победителем соревнований. Второе место досталось «Локне». В матче за бронзу «Юность» обыграла «Дно» – 76:53 и заняла третье место. Всего в женском зачёте участвовало шесть команд.
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