Подведены итоги чемпионата Пскова по баскетболу

13:42, 22 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по баскетболу, который проходил с 20 января по 18 февраля в зале спортшколы «Барс». Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Первое место среди мужчин с большим отрывом завоевала команда «Абсолютное Динамо». На второй строчке расположилась команда «Дно». Замкнул тройку лидеров «Политехник». В соревнованиях приняли участие 12 команд.

В финале женского зачёта «Псковитянка» обыграла «Локню» со счётом 77:53 и стала победителем соревнований. Второе место досталось «Локне». В матче за бронзу «Юность» обыграла «Дно» – 76:53 и заняла третье место. Всего в женском зачёте участвовало шесть команд.

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