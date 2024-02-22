Борис Елкин вручил 14-летним псковичам их первые паспорта

15:00, 22 февраля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин накануне государственного праздника вручил 14-летним псковичам паспорта Российской Федерации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Торжественная церемония состоялась перед Днем защитника Отечества. Для нашего города это важный праздник. Вся история Пскова связана с воинской доблестью. Именно здесь родилась и одержала первые победы Красная Армия, и сегодня наши военнослужащие с честью отстаивают интересы страны», – подчеркнул глава Пскова.

Борис Елкин отметил, что защищать Отечество можно по-разному: в спорте, науке, образовании. «Поэтому каждому из ребят пожелал найти себя в жизни, любить, чтить и прославлять наш город, приумножать его достижения и быть достойным гражданином Российской Федерации», – заключил Борис Елкин.