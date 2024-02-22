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Общество

23 февраля и 8 марта автобусы Пскова будут курсировать по расписанию выходного дня

С 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта автобусы Пскова будут курсировать по расписанию выходного дня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс». 22 февраля и 7 марта – по расписанию рабочего дня.

24 февраля и 9 марта движение автобусов на садоводческие товарищества осуществляется по действующему зимнему расписанию.

22 февраля и 7 марта пригородные автобусы будут ездить по расписаниям пятницы (учебные дни), за исключением маршрута № 105 «Псков – Хрячова Гора – Назимово», движение по которому будет осуществляться по расписанию четверга. Маршрутов № 126 «Рокоссовского – Старый Изборск» и № 106 «Старый Изборск – Лавры» в эти дни не будет.

23 и 24 февраля, 8 и 9 марта пригородные автобусы будут курсировать по расписанию субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов:

№ 105 «Псков – Назимово – Хрячова Гора», движение по которому 23 февраля и 8 марта будет закрыто;

№ 126 «Рокоссовского – Старый Изборск» и № 106 «Старый Изборск – Лавры» 23 февраля и 8 марта будет ездить по расписанию пятницы;

№ 123 «Палкино – Локно – Псков», № 145 «Палкино – Качаново», № 145А «Палкино – Родовое – Качаново», № 213 «Псков – Гверздонь ч/з Верхолино», № 214 «Псков – Гверздонь ч/з Середку» 24 февраля и 8 марта курсировать не будут.

Рейс маршрута № 317А «Дуловка – Палкино» отправлением из Палкино в 18:25 будет осуществляться 22 февраля и 7 марта.

25 февраля и 10 марта движение автобусов будет организовано по расписаниям воскресенья.

Движение междугородних автобусов 22 февраля и 7 марта будет осуществляться по расписаниям пятницы, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта – по расписаниям субботы.

Движение автобусов по маршрутам № 516 «Псков – Самолва» и № 511 «Псков – Хредино» 22 февраля и 7 марта будет организовано по расписанию пятницы.

Движение автобуса по маршруту № 515 «Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино» 23 февраля и 8 марта будет организовано по расписанию субботы.

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