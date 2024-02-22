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Происшествия

Пьяный стружанин сообщил о лжетеракте после своего «видения»

Житель Стругокрасненского района сделал ложное сообщение о теракте после того, как увидел «видение».

Пьяный стружанин сообщил о лже-теракте после своего «видения». Фото: ПАИ

Суд установил, что 31 июля 2023 года у мужчины появилось «видение» после употребления алкоголя у себя дома. Он якобы увидел какое-то предприятие и предположил, что это морской порт в Санкт-Петербурге. У въезда на территорию порта стоял автомобиль – фургон или микроавтобус белого цвета, из которого неизвестные переносили какие-то коробки в ангар. Стружанин предположил, что в этих коробках может быть взрывчатка, которую могут применить для теракта.

Свое «видение» он воспринял всерьез и решил предотвратить возможные последствия. Мужчина позвонил в службу «112» и для убедительности сказал, что ему якобы позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь находится в заложниках, а он должен выполнить все требования. В частности, звонивший якобы требовал, чтобы мужчина приехал в Струги Красные, взял «заминированную» машину, на которую ему укажут, а затем на ней поехал в ближайший морской порт Санкт-Петербурга и взорвал там этот автомобиль.

На самом же деле стружанину никто не звонил и дочери у него нет. Кроме того, мужчина лишь предположил, что могут произойти теракты, и хотел их предотвратить.

В судебном заседании стружанин свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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