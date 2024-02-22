Волейбольный клуб «Псков» примет участие в предварительном этапе чемпионата России

17:22, 22 февраля 2024, ПАИ

Волейбольный клуб «Псков» примет участие в предварительном этапе чемпионата России первой лиги Северо-Запада среди мужских команд. Старты пройдут в Великом Новгороде 24 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Состав под руководством Геннадия Логунова насчитывает 12 спортсменов: Павел Трофимов, Андрей Супрун, Александр Кокорин, Николай Анисимов, Александр Пронин, Роман Широков, Алексей Иванов, Максим Рябов, Егор Щербаков, Никита Пааль, Семён Болотов и Иван Котельников.

Команды сыграют два матча с волейбольным клубом Amkras и сборной Новгородской области.

Первые и вторые места предварительного этапа выйдут в финал Северо-Запада, который состоится 6 и 7 апреля. А победитель округа пройдёт на чемпионат России в первой лиге.

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