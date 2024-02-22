Тренинги по профилактике эмоционального выгорания проводят для врачей в Пскове
Медицинские психологи Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии начали цикл тренингов по профилактике эмоционального выгорания с медицинскими сотрудниками паллиативных отделений медицинских учреждений. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Первое занятие прошло в хосписе имени святой Марфы-Марии.
«Участие работников в таких мероприятиях, вынужденных по роду своей деятельности постоянно тесно общаться с тяжелобольными людьми и членами их семей, способствует сохранению собственного психического здоровья. На тренинге сотрудников появилась возможность оценить свои эмоциональные ресурсы, научиться использовать полученные навыки и приемы снятия психоэмоционального напряжения», – рассказали в комитете.
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