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Общество

Тренинги по профилактике эмоционального выгорания проводят для врачей в Пскове

Медицинские психологи Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии начали цикл тренингов по профилактике эмоционального выгорания с медицинскими сотрудниками паллиативных отделений медицинских учреждений. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Первое занятие прошло в хосписе имени святой Марфы-Марии.

Фото регионального комитета по здравоохранению

«Участие работников в таких мероприятиях, вынужденных по роду своей деятельности постоянно тесно общаться с тяжелобольными людьми и членами их семей, способствует сохранению собственного психического здоровья. На тренинге сотрудников появилась возможность оценить свои эмоциональные ресурсы, научиться использовать полученные навыки и приемы снятия психоэмоционального напряжения», – рассказали в комитете.

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