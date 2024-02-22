Более 400 школьников приняли участие в первом туре акции «Губернаторский дневник»
Завершился приём бланков с пятёрками за осень в рамках акции «Губернаторский дневник». Заполненные классным руководителем и подписанные директором бланки с пятёрками, полученными в сентябре, октябре и ноябре, можно было прислать с 7 по 21 февраля включительно.
Свои заявки на участие направили более 400 школьников практически из всех районов Псковской области. К 26 февраля будут проверены все поступившие письма и объявлены победители в каждой возрастной группе.
В акции «Губернаторский дневник» могут принять участие все школьники Псковской области с 2-го по 11-й класс. Победителем становится тот, кто получит больше всех пятёрок за три месяца. Итоги стараний активных и талантливых ребят оценивают по сезонам – за осень, зиму и весну. В каждом сезоне будет по одному победителю в 2–4-х классах, 5–7-х классах и 8–11-х классах. Финальным событием акции станет традиционная встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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