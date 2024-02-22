Районные соревнования по пулевой стрельбе прошли в Новосокольниках

22:06, 22 февраля 2024, ПАИ

Районные соревнования по пулевой стрельбе прошли в Новосокольнической детско-юношеской спортивной школе в канун Дня защитника Отечества, сообщает газета «Новосокольнический край».

Участники соревновались в стрельбе из пневматических винтовок с диоптрическим прицелом на расстоянии 10 метров по мишени № 8 из положения лёжа с упора: три пробных, 10 зачётных. На стрельбу отводилось 15 минут.

В командном зачёте победу одержали стрелки из Маевской средней школы, на втором месте – команда Насвинской школы, на третьем – команда Новосокольнической средней школы.

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