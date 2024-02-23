Водитель пострадал после ДТП в Псковском районе

12:18, 23 февраля 2024, ПАИ

43-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим тараном дерева. Авария произошла у деревни Уграда в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Прибывшие спасатели извлекли из автомобиля водителя и передали бригаде медицины катастроф. Медики оказывают ему помощь, в настоящее время решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.