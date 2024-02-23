Михаил Ведерников в видео «Истории земли Псковской» рассказал, как под Псковом родился праздник 23 Февраля

13:28, 23 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников записал очередное видео из цикла "Истории земли Псковской". В этот раз выпуск посвящен истории 23 Февраля.

«Исторически этот праздник связан с датой первых боёв красноармейцев. Считается, что в феврале 1918-го бои проходили именно здесь – в Пскове, на месте памятника и стелы в честь 50-летия Красной Армии. Тогда наша страна переживала тяжёлые времена. Продолжалась Первая мировая, прошли две революции, начиналась Гражданская война», - напомнил глава региона, начиная рассказ.