Пешеход госпитализирован после наезда автомобиля в Псковском районе

14:54, 23 февраля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил наезд на пешехода в деревне Неёлово-1 Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Пешехода госпитализируют в медучреждение. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.