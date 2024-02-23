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Общество

В Пскове продолжаются розыски пропавшей 53-летней женщины

53-летнюю уроженку деревни Молево Красногородского района Антонину Афанасьеву продолжают разыскивать в Пскове. 30 октября 2021 года она без вести пропала в областном центре. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальной формы, короткие чёрные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).

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