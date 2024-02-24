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Происшествия

СК начал проверку по факту гибели мужчины во время пожара в Порховском районе

В Порховском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины во время пожара, сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

24 февраля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир дома в деревне Большие Пети Порховского района тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

Известно, что сегодня в правоохранительные органы сообщили о трупе на месте пожара в одной из квартир деревни Большие Пети Порховского района. На теле видны следы воздействия высоких температур, сообщают в региональном СК.

Пострадавшим является одинокий 62-летний хозяин квартиры. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Напомним, что число пожаров на территории Псковской области увеличивается в зимний период. В связи с указанным настоятельно рекомендуем соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения «112», или по телефонам «01» и «101», - написали в пресс-службе СК.

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