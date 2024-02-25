Каждый второй пскович получал налоговый вычет
Каждый второй пскович использовал возможность получения налогового вычета, сообщает сервис SuperJob.
Большинство псковичей знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и прочее.
Каждый второй пскович хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов. Каждый третий житель региона знает о такой возможности, но не пользуется ею. Только 16% псковичей заявили, что слышат про налоговый вычет впервые.
В финансовых вопросах по результатам опроса оказались более осведомленными женщины, чем мужчины. Также они чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.
Количество опрошенных, которые знают о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.
Стало известно, что шесть из десяти псковичей, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. С помощью финансовых консультантов – каждый пятый пскович. С помощью родных и друзей – каждый девятый.
На 3,5 из 5 баллов оценивают сложность заполнения налоговой декларации те, кто никогда не подавал её. Всего на 2,8 балла оценивают сложность заполнение те, кто уже заполнял налоговую декларацию.
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