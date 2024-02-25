Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый второй пскович получал налоговый вычет

Каждый второй пскович использовал возможность получения налогового вычета, сообщает сервис SuperJob.

Большинство псковичей знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и прочее.

Каждый второй пскович хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов. Каждый третий житель региона знает о такой возможности, но не пользуется ею. Только 16% псковичей заявили, что слышат про налоговый вычет впервые.

В финансовых вопросах по результатам опроса оказались более осведомленными женщины, чем мужчины. Также они чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.

Количество опрошенных, которые знают о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

Стало известно, что шесть из десяти псковичей, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. С помощью финансовых консультантов – каждый пятый пскович. С помощью родных и друзей – каждый девятый.

На 3,5 из 5 баллов оценивают сложность заполнения налоговой декларации те, кто никогда не подавал её. Всего на 2,8 балла оценивают сложность заполнение те, кто уже заполнял налоговую декларацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2024

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 26 февраля
25 февраля 2024

В Псковском музее впервые презентовали экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства»
25 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24 февраля 2024

Фальшивую купюру изъяли в Пскове
24 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24 февраля 2024

До +7 градусов и облачность прогнозируют в Псковской области 25 февраля
24 февраля 2024

Анастасия Иванова: Псковская область проявляет самодостаточность в различных сферах экономики
24 февраля 2024

Более 100 УЗИ провели псковские врачи гостям выставки «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...