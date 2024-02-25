Каждый второй пскович получал налоговый вычет

13:25, 25 февраля 2024, ПАИ

Каждый второй пскович использовал возможность получения налогового вычета, сообщает сервис SuperJob.

Большинство псковичей знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и прочее.

Каждый второй пскович хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов. Каждый третий житель региона знает о такой возможности, но не пользуется ею. Только 16% псковичей заявили, что слышат про налоговый вычет впервые.

В финансовых вопросах по результатам опроса оказались более осведомленными женщины, чем мужчины. Также они чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.

Количество опрошенных, которые знают о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

Стало известно, что шесть из десяти псковичей, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. С помощью финансовых консультантов – каждый пятый пскович. С помощью родных и друзей – каждый девятый.

На 3,5 из 5 баллов оценивают сложность заполнения налоговой декларации те, кто никогда не подавал её. Всего на 2,8 балла оценивают сложность заполнение те, кто уже заполнял налоговую декларацию.