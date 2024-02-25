Михаил Ведерников с дочерью Ксенией посетили съёмочную площадку фильма «Красный шёлк» под Псковом

20:42, 25 февраля 2024, ПАИ

На съёмках фильма «Красный шёлк», которые проходят в Псковской области, побывали глава региона Михаил Ведерников с дочерью Ксенией. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня заехали с Ксюшей на съёмочную площадку детективного художественного фильма «Красный шёлк». Фильм рассказывает о налаживании взаимоотношений СССР и КНР и основан на реальных событиях», – рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор с дочерью понаблюдали за тем, как шла работа над одним из эпизодов фильма, а генеральный продюсер Вадим Быркин познакомил с особенностями создания киноленты: например, искусственный снег помог сделать реалистичные зимние пейзажи во время сильной оттепели.

«Съёмки велись уже в нескольких регионах России, затем съемочная группа отправится в Китай, где продолжит работу над картиной. Детали сюжета держатся в секрете. С нетерпением ждём выхода картины в 2025-м году», – заключил глава региона.

В главных ролях снимаются актёры Милош Бикович и Глеб Калюжный. Вместе с главой региона и его дочерью на съёмках фильма также побывал корреспондент ПАИ. Генеральный продюсер фильма Вадим Быркин рассказал ему о том, почему кино решили снимать в нашем регионе. Отметим, ранее Вадим Быркин участвовал в круглых столах в медиацентре ПАИ и презентовал фильмы на международном кинофестивале «Западные ворота».