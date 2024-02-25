Мартианов день наступил по народному календарю
Мартианов день (по старому стилю: 13 февраля) отмечают сегодня по народному календарю, пишет calend.ru.
Святой Мартиниан – это христианский святой, который жил в IV–V веках в Палестине. Он стал отшельником в 18 лет. Согласно преданию, женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его, чтобы не поддаться искушению, он встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.
Мартиниан считается укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов. В этот день пытались судить о погоде – если на Мартианов день снег тает, то весна будет дружной, а если день пасмурный, то весна будет холодной.
День считали светлым – ночью выходили во двор и окликали звёзды, чтобы их сияние придало зоркости глазам.
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