Мартианов день наступил по народному календарю

07:15, 26 февраля 2024, ПАИ

Мартианов день (по старому стилю: 13 февраля) отмечают сегодня по народному календарю, пишет calend.ru.

Святой Мартиниан – это христианский святой, который жил в IV–V веках в Палестине. Он стал отшельником в 18 лет. Согласно преданию, женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его, чтобы не поддаться искушению, он встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Мартиниан считается укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов. В этот день пытались судить о погоде – если на Мартианов день снег тает, то весна будет дружной, а если день пасмурный, то весна будет холодной.

День считали светлым – ночью выходили во двор и окликали звёзды, чтобы их сияние придало зоркости глазам.