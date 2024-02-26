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Культура

Как будет работать «Михайловское» в конце февраля и марте

По какому графику будет работать Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в конце февраля и начале марта, сообщили в пресс-службе музея.

Ася Шеварова. Весна в усадьбе. Из фондов музея-заповедника «Михайловское». Фото: предоставлено музеем

В оставшиеся дни месяца и в марте заповедник возобновит приём посетителей по обычному для так называемого низкого сезона графику: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» и кроме понедельника-вторника – в «Пушкинской деревне».

В Международный женский день, 8 марта, Пушкинский заповедник также будет открыт для туристов и местных жителей. В этот день гостей ждут не только на экскурсии и выставки, но и на вечер русского романса «Чистейшей прелести чистейший образец» (6+), который по традиции проведут в «Тригорском» – в мемориальной усадьбе соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов.

А уже с 9 марта в «Михайловском» начнутся масленичные гуляния. Обновлённую фольклорную программу «Масляница-гуляница» будут «играть» в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» в составе Пушкинского заповедника.

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