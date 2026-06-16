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Культура

Шедевры мировой классики и народные песни прозвучат в усадьбе Вечаша

Мероприятие, посвящённое великому русскому композитору Николаю Римскому-Корсакову, пройдёт в усадьбе Вечаша в Плюсском округе 20 июня. Гостей ждёт культурная программа, объединяющая классику и народное творчество, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: Псковский музей-заповедник

В стенах усадьбы прозвучат шедевры мировой классики и народные песни в исполнении студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и участников хора народной песни «Грушица» из Санкт-Петербурга.

В течение всего дня для посетителей будут работать выставка картин лужских художников и уличная арт-мастерская Оксаны Духовой, где все желающие смогут попробовать свои силы в росписи и изготовлении традиционной игрушки.

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