Шедевры мировой классики и народные песни прозвучат в усадьбе Вечаша

22:30, 16 июня 2026, ПАИ

Мероприятие, посвящённое великому русскому композитору Николаю Римскому-Корсакову, пройдёт в усадьбе Вечаша в Плюсском округе 20 июня. Гостей ждёт культурная программа, объединяющая классику и народное творчество, сообщили ПАИ организаторы.

В стенах усадьбы прозвучат шедевры мировой классики и народные песни в исполнении студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и участников хора народной песни «Грушица» из Санкт-Петербурга.

В течение всего дня для посетителей будут работать выставка картин лужских художников и уличная арт-мастерская Оксаны Духовой, где все желающие смогут попробовать свои силы в росписи и изготовлении традиционной игрушки.