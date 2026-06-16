Псковский студент стал призёром «Студенческой весны» в Хабаровске

19:06, 16 июня 2026, ПАИ

Студент колледжа ПсковГУ Никита Кузьминых вернулся с V Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» со специальным призом за творческую устремлённость. Он выступал в номинации «Струнные инструменты (соло, непрофильная)» с композицией The Forgotten, Pt. 2, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

«Главное – чтобы композиция нравилась исполнителю. А в этой песне я услышал настроение, близкое по духу. Спасибо моему другу Денису, который однажды посадил меня за гитару. Когда я пересматривал свои первые выступления – понял: я не зря взял инструмент в руки. Все мои успехи и его заслуга тоже», – поделился впечатлениями студент.

Фестиваль объединил 1 500 студентов из более чем 70 регионов России и прошёл при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».