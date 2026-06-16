Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский студент стал призёром «Студенческой весны» в Хабаровске

Студент колледжа ПсковГУ Никита Кузьминых вернулся с V Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» со специальным призом за творческую устремлённость. Он выступал в номинации «Струнные инструменты (соло, непрофильная)» с композицией The Forgotten, Pt. 2, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Скриншот видео ПсковГУ

«Главное – чтобы композиция нравилась исполнителю. А в этой песне я услышал настроение, близкое по духу. Спасибо моему другу Денису, который однажды посадил меня за гитару. Когда я пересматривал свои первые выступления – понял: я не зря взял инструмент в руки. Все мои успехи и его заслуга тоже», – поделился впечатлениями студент.

Фестиваль объединил 1 500 студентов из более чем 70 регионов России и прошёл при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

История СТД России в лицах: уникальная выставка открылась в Пскове
16 июня 2026

Псковский студент стал призёром «Студенческой весны» в Хабаровске
16 июня 2026

Выставка архивных документов о Пушкине откроется в Пскове
16 июня 2026

Опубликована программа «Киноклуба» на фестивале «Западные ворота»
16 июня 2026

Золотой урожай: три награды за сохранение наследия завоевала Псковская область на архитектурном конкурсе
15 июня 2026

Новое музыкальное оборудование появилось в Доме культуры в Иссе благодаря ТОС
15 июня 2026

Опубликована программа фестиваля «Бугровский гарнец» в «Михайловском»
15 июня 2026

Стала известна программа «Хранители памяти» на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...