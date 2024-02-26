Коммунальные службы Пскова приступили к весенней уборке городских улиц

10:16, 26 февраля 2024, ПАИ

Коммунальные службы Пскова приступили к уборке улиц города от мусора и грязи после таяния снега. Они очищают дороги от песка и снега, прочищают ливневые стоки и лотковую часть дороги, рассказал в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Управляющим компаниям поставил задачу организовать такую же работу во дворах», – добавил он.