Коммунальные службы Пскова приступили к весенней уборке городских улиц
Коммунальные службы Пскова приступили к уборке улиц города от мусора и грязи после таяния снега. Они очищают дороги от песка и снега, прочищают ливневые стоки и лотковую часть дороги, рассказал в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
«Управляющим компаниям поставил задачу организовать такую же работу во дворах», – добавил он.
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