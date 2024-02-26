23 награды выиграли великолукские спортсмены на открытом первенстве по тайскому боксу в Белоруссии
23 награды выиграли великолучане, воспитанники клуба «Феникс», на открытом первенстве Новополоцка по тайскому боксу, посвящённом Дню защитника Отечества. Соревнования прошли с 23 по 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Феникс».
Всего в соревнованиях приняли участие 23 великолучанина в возрасте от семи до 16 лет.
Спортсмены смогли завоевать 11 золотых, десять серебряных и две бронзовые награды.
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