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Культура

На авторский спектакль «Сказка в русской музыке» приглашают псковичей 19 марта

На авторский спектакль «Сказка в русской музыке», который пройдёт в рамках Фестиваля русской музыки, приглашают псковичей 19 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

На авторский спектакль «Сказка в русской музыке» приглашают псковичей 19 марта. Фото: Псковская областная филармония

Режиссёр и ведущая спектакля Ольга Пикколо объединит творчество двух великих русских композиторов-сказочников – Анатолия Лядова и Николая Римского-Корсакова.

Слушатели от четырёх лет и старше познакомятся с произведениями «Кикимора» и «Сказка о царе Салтане», которые будут исполнены симфоническим оркестром под управлением маэстро Алексея Репникова. Спектакль сопровождается интерактивными элементами и рисунками цветным песком художницы Оксаны Чунчуковой.

Билеты можно приобрести в БКЗ филармонии.

Напомним, фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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