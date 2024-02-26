Более 60 наград привезли спортсмены Псковской области с чемпионата и первенства СЗФО по тхэквондо

12:24, 26 февраля 2024, ПАИ

Более 60 наград привезли спортсмены Псковской области с чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по тхэквондо ИТФ. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 24 и 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ.



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо





























На счету сборной Псковской области девять золотых, 21 серебряная и 51 бронзовая награда.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «формальный комплекс», «спарринг постановочный – самооборона», «весовая категория».

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