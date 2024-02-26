Полицейские задержали четырёх нелегалов на стройке в Себежском районе

12:50, 26 февраля 2024, ПАИ

Себежские полицейские задержали четверых иностранцев, нелегально работающих на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нелегальных рабочих уже привлекли к административной ответственности. При этом одному из них сократили срок пребывания на территории страны. Также хотят привлечь к ответственности работодателя. В случае, если вина будет доказана, его ждёт штраф до 800 тысяч рублей.

При этом нелегалов обнаружили в ходе проверок строительных объектов в Псковской области. Всего псковские полицейские осмотрели более 100 строек, где могут трудиться мигранты.