Полицейские задержали четырёх нелегалов на стройке в Себежском районе
Себежские полицейские задержали четверых иностранцев, нелегально работающих на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Нелегальных рабочих уже привлекли к административной ответственности. При этом одному из них сократили срок пребывания на территории страны. Также хотят привлечь к ответственности работодателя. В случае, если вина будет доказана, его ждёт штраф до 800 тысяч рублей.
При этом нелегалов обнаружили в ходе проверок строительных объектов в Псковской области. Всего псковские полицейские осмотрели более 100 строек, где могут трудиться мигранты.
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