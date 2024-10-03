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Начался судебный процесс по делу бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого

3 октября Псковский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Его обвиняют по ч. 2 ст. 290, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

Следующее заседание по делу назначено на 24 октября.

Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.

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