180 тысяч рублей заплатит дедовичский охотник за убийство лося-сеголетка

08:17, 02 октября 2024, ПАИ

Житель Дедовичского района заплатит штраф за убийство лося-сеголетка, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина участвовал в коллективной охоте на взрослого лося, однако он незаконно добыл лося-сеголетка возрастом до 1 года. При этом у него не было разрешения на добычу данной возрастной группы животного.

Дедовичский районный суд удовлетворил иск о взыскании с мужчины 180 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам Российской Федерации.

Исполнение судебного решения находится на контроле Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.