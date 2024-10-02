180 тысяч рублей заплатит дедовичский охотник за убийство лося-сеголетка
Житель Дедовичского района заплатит штраф за убийство лося-сеголетка, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что мужчина участвовал в коллективной охоте на взрослого лося, однако он незаконно добыл лося-сеголетка возрастом до 1 года. При этом у него не было разрешения на добычу данной возрастной группы животного.
Дедовичский районный суд удовлетворил иск о взыскании с мужчины 180 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам Российской Федерации.
Исполнение судебного решения находится на контроле Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.
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