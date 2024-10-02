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Три года тюрьмы получил великолучанин за драку у магазина

Три года лишения свободы получил великолучанин за участие в драке. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Три года тюрьмы получил великолучанин за драку у магазина. Фото: ПАИ

Установлено, что ночью у магазина в Великих Луках у ранее незнакомых молодых людей произошел конфликт, который затем перерос в драку.

Во время драки великолучанин ударил ногой в правую реберную дугу одного из участников драки. Удар привел к сквозному разрыву печени.

Великолучанин свою вину не признал.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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