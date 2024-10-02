Три года тюрьмы получил великолучанин за драку у магазина
Три года лишения свободы получил великолучанин за участие в драке. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что ночью у магазина в Великих Луках у ранее незнакомых молодых людей произошел конфликт, который затем перерос в драку.
Во время драки великолучанин ударил ногой в правую реберную дугу одного из участников драки. Удар привел к сквозному разрыву печени.
Великолучанин свою вину не признал.
Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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