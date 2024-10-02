51-летний мужчина со шрамом на щеке пропал в Пскове
51-летний Виктор Козлов пропал в Пскове, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.
С 28 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно.
Ростом мужчина 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые с проседью волосы. Был одет в темно-синюю джинсовую куртку, черные брюки и бежевые ботинки.
Кроме того, он носит бороду, а на левой щеке шрам от ожога.
Если кому-то известно о местонахождении Виктора Козлова, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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