Расширение возможностей использования регионального маткапитала согласовал соцкомитет Собрания

15:35, 26 февраля 2024, ПАИ

Расширение возможностей использования регионального материнского капитала согласовали члены комитета по труду и социальной политике – заседание под председательством Игоря Дитриха прошло в региональном парламенте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект, внесённый в Собрание губернатором, содержит два блока изменений: региональная новация и поправки, отражающие новые федеральные нормы.

«Использовать региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий можно будет в любое время со дня рождения третьего и каждого последующего ребёнка, не дожидаясь достижения ребёнком трёхлетнего возраста», – озвучила законодательную инициативу первый заместитель председателя правительственного комитета по социальной защите Татьяна Селивёрстова.

Кроме того, специалист рассказала, что правовые нормы, недавно принятые в отношении федерального материнского капитала, предлагается распространить и на региональную выплату. Право на материнский капитал возникает только в том случае, если у граждан Российской Федерации родится ребенок или дети, получившие российское гражданство исключительно по рождению. Это правило касается также усыновленных детей. В случае если в семье уже имеются дети, которые не были по рождению российскими гражданами, то в дальнейшем они не будут учитываться при выдаче материнского капитала в связи с рождением последующих детей-россиян. Исключение действует для граждан РФ, постоянно проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Комитет поддержал законопроект.

Одобрение депутатов также получило предложение о расширении действующего перечня мер государственной поддержки – проживающим в Псковской области Героям России либо их родственникам устанавливается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Также все члены комитета проголосовали в поддержку законопроекта о новых параметрах индексации региональных социальных выплат. Для доведения коэффициента индексации до федерального показателя, который составляет 7,4%, размер региональных социальных выплат и пособий увеличится ещё на 2 % плюсом к январскому повышению.