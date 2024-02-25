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Экономика

Автомобильные сервисы в России стали делать «ремонт от бордюра»

При выборе автомобиля оценка проводится по многим критериям. Учитываются не только технические характеристики авто, цена, но и стоимость, доступность послепродажного обслуживания и ремонта. Во многом это обусловлено введенными санкциями и нарушенными логистическими цепочками. Владельцы автомобилей, чьи производители ушли с российского рынка, сталкиваются с отсутствием запчастей и расходных материалов. Поэтому сегодня все чаще выбор россиян падает на автомобили, чьи бренды представлены официальными дилерскими центрами.

Но и в этой сфере наблюдаются кардинальные изменения. Это связано с тем, что российские автомобилисты все чаще отказываются от превентивного обслуживания ТС. Они обращаются за профессиональной помощью, когда случилась поломка, в ущерб превентивному обслуживанию. Такой информацией поделилась «Российская газета».

Эксперты отмечают, что в будущем процент по превентивному обслуживанию автомобилей будет снижаться. Одна из причин – парк устаревает, поэтому число поломок увеличивается. Также стоит отметить, что большинство современных машин оснащено большим количеством датчиков, электронных систем. Они одновременно облегчают управление авто, делают его более комфортным, но также увеличивают количество специфических проблем.

Если обратиться к данным Fit Service, то в прошлом году на превентивное обслуживание ТС пришлось только 29% от общего количества обращений в автосервис. Все остальное – это специфические работы. И такая тенденция будет только нарастать.

Гендиректор Gruzdev-Analyze Александр Груздев также высказался по этой теме. Он считает, что есть все основания для того, что в будущем автосервисы будут сталкиваться с «ремонтом от бордюра». В автомобиле внепланово выходит из строя какой-то механизм или отдельные комплектующие, поэтому потребуется оперативный ремонт. С этой проблемой многие автовладельцы будут обращаться к мастерам сервисов, так как современные авто практически невозможно починить в кустарных условиях.

Руководящему составу автомобильных станций технического обслуживания стоит учитывать этот фактор при разработке стратегии дальнейшего развития. Нужно менять подход к работе, чтобы предоставлять потенциальным клиентам такую услугу, как срочный ремонт. Если станции технического обслуживания смогут подстроиться под меняющиеся реалии, то они удержат клиентов.

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