434 тысячи пачек безакцизных сигарет изъяли псковские таможенники за 2023 год

16:00, 26 февраля 2024, ПАИ

434 тысячи пачек безакцизных сигарет изъяли псковские таможенники за 2023 год. Найденные сигареты привезены в Россию из Белоруссии, ОАЭ и стран Европы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Кроме сигарет в Пскове и Великих Луках нашли более 32 тысяч литров алкогольной продукции без специальных акцизных марок. Алкоголь предназначался для продажи в стеклянных бутылках или в канистрах по 4,5 литра. Весь незаконный алкоголь был изъят.

Также в список изъятого вошли санкционные товары: ветчина, сыр, колбаса из Эстонии, Германии, Финляндии и Испании. А также 73 флакона туалетной воды из Франции и Италии без обязательной маркировки. Парфюм обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры и изъяли из продажи. Продавец нелегальных духов будет оштрафован.