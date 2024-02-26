Псковские пограничники не позволили отправиться в Евросоюз 18 нелегальным мигрантам

17:05, 26 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы России группами иностранцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Два случая произошли в Печорском муниципальном округе, где пограничники задержали 10 иностранных граждан, направлявшихся в сторону российско-эстонской границы.

В Усвятском районе у государственной границы России пограничники остановили для проверки два автомобиля марки «Рено», которые следовали в сторону Белоруссии. В результате проверки в транспортных средствах обнаружено восемь граждан третьих стран, которые собирались отправиться в Евросоюз.

У всех иностранных граждан отсутствовали документы для нахождения в пограничной зоне.

Нелегальных мигрантов удалось выявить и задержать благодаря участию в охране государственной границы членов добровольных народных дружин.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов и выдворения с территории России.