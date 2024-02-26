Александр Голышев: Сегодня образование как никогда определяющий ресурс социально-экономического развития государств

17:13, 26 февраля 2024, ПАИ

Сегодня образование как никогда определяющий ресурс социально-экономического развития государств, заявил российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«В истории нашей страны национальный проект «Образование» займёт, конечно, важное место. Трудно переоценить колоссальнейшее обновление образовательной инфраструктуры. Строительство новых школ, инновационных учреждений дополнительного образования и физкультуры, открытие кванториумов, «Точек роста» и цифрового образования», – отметил Александр Голышев.

На этом фоне позитивной и даже радостной информации о материально-техническом укреплении отрасли остро встает вопрос, а успевает ли современная школа за социокультурной модернизацией страны, является ли сегодня образование проектированием будущего, подчеркнул он.

«Сегодня именно ему отводится важнейшая роль института развития общества. Нашему времени свойственны феномены развивающего образования, гуманизация и гуманитаризация обучения, а также профильно-дифференцированная организация учебного процесса. Важно востребовать опыт и лучшие традиции российской школы и советской педагогики. Школы должны, конечно, располагаться в хороших современных зданиях», – сказал Александр Голышев.

По его словам, учитель должен быть обеспечен в финансовом и бытовом плане, и это правильная тактика.

«Но стратегия – это профессиональное, гуманистическое, нравственное возрастание личности самого учителя, обладающего универсальными компетенциями и новой грамотностью, владеющего передовыми инновационными методиками обучения, способного воспитывать гражданскую ответственность и патриотизм у школьников. Это позволит изменить и повысить роль школы и учительства, сделать их адекватными эпохе цифровой культуры и информационного общества», – обратил внимание Александр Голышев.

Сегодня образование как никогда определяющий ресурс социально-экономического развития государства, его социокультурной модернизации, консолидации общества, поэтому необходим новый уровень научно-методологического и методического обеспечения развития школьного образования, сказал он.

«Более того, очень важно, чтобы стандарт качества школьного образования распространялся не только на учебные программы, но и на учебники. Это особенно актуально для учебников по литературе и истории, важнейших инструментов формирования мировоззрения школьников. Важно возвращение в полном формате в школу воспитательной деятельности, направленной на развитие личности, создающей условия для самоопределения и социализации, формирования российской идентичности школьников на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, норм и правил», – отметил Александр Голышев.

Это позволит создать в школах действенную образовательно-воспитательную и информационную систему, отвечающую интересам общества, подчеркнул он. «Это не только не ущемит творческие устремления учителей, не ограничит их возможностей, а наоборот – создаст реальную основу совершенствования всего школьного образования. Школа сегодня должна работать на опережение, готовить человека к жизни в постоянно меняющихся условиях информационного общества и цифровой культуры. Способствовать развитию человеческого капитала, общества и государства. Все эти пожелания не умаляют хорошо проделанной работы по реализации национального проекта. Это желание увидеть возрождение российской педагогике, адекватной духу времени и задачам, встающим перед страной», – заключил он.