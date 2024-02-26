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Культура

За 2,5 месяца более трёх тысяч человек посетило выставку «Русская зима» в Изборском музее

За 2,5 месяца более трёх тысяч человек посетило выставку «Русская зима» в Изборском музее, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения. На выставке было представлено 84 картины и четыре скульптуры.

Фото пресс-службы Изборского музея

Межмузейный проект «Русская зима» объединил в одном выставочном пространстве экспонаты из собраний трех музеев России – музея-заповедника «Изборск», историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Мурманского областного краеведческого музея, живописные полотна на темы зимы 33 художников Москвы и Санкт-Петербурга из фонда Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и из частных коллекций.

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