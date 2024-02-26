Иностранец ответит за попытку дать взятку таможеннику в Пыталовском районе
Уголовное дело возбуждено в отношении иностранного гражданина, который пытался дать взятку должностному лицу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Установлено, что 16 января 37-летний мужчина во время прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать взятку сотруднику таможенной службы, чтобы он разрешил ему въехать на территорию России на автомобиле с грузом. Должностное лицо отказалось от получения взятки, водитель был задержан.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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