Иностранец ответит за попытку дать взятку таможеннику в Пыталовском районе

17:49, 26 февраля 2024, ПАИ

Уголовное дело возбуждено в отношении иностранного гражданина, который пытался дать взятку должностному лицу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что 16 января 37-летний мужчина во время прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать взятку сотруднику таможенной службы, чтобы он разрешил ему въехать на территорию России на автомобиле с грузом. Должностное лицо отказалось от получения взятки, водитель был задержан.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.